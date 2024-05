Infinity League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Hallenfußball Event im TV und Livestream?

Im TV und Livestream überträgt DAZN am heutigen Tag die Infinity League - und zwar komplett kostenfrei. Im Free-TV könnt Ihr das Event live ab 15.30 Uhr auf DAZN 1 verfolgen. So sieht das DAZN-Team am heutigen Tag aus:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Reporter: Daniel Herzog

Daniel Herzog Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Der TV-Sender zeigt das Spektakel zudem im kostenlosen Livestream. Diesen findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.