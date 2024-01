Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Im letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart am 20. Januar trifft Hansa Rostock am heutigen Sonntag um 13 Uhr auf den VfB Lübeck. Gespielt wird im Ostseestadion in Rostock - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Rostock hat in der 2. Bundesliga aktuell einen schweren Stand, mit 17 Zählern hockt der Klub aus der Hansestadt auf dem Relegationsplatz. Für Lübeck läuft es eine Liga weiter unten sehr ähnlich: ebenfalls 17 Punkte, hier bedeutet dies einen Abstiegsrang.

Ihr möchtet wissen, ob Ihr die Begegnung heute im TV und Livestream sehen könnt? SPOX klärt auf!