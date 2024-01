BVB: Wo läuft das Testspiel von Borussia Dortmund vs. AZ Alkmaar heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 6. Januar, geht es im spanischen Urlaubsort Marbella so richtig zur Sache. Borussia Dortmund tritt nämlich als Teil des Trainingslagers in einem Freundschaftsspiel auf den Tabellenvierten der Eredivisie AZ Alkmaar. Um 15.30 Uhr ertönt im Banus Football Center der Pfiff zum Anstoß. Gespielt werden nich wie üblich 90 Minuten, sondern viermal 30 Minuten.