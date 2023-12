© getty

Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Die Spiele der Premier League werden nicht im Free-TV, sondern im Pay-TV bei Sky zur Verfügung gestellt. Ihr könnt alle drei Partien des 19. Spieltags also live verfolgen. Die Übertragung zu Brentford vs. Wolverhampton ist bei Sky Sport 1 (HD) auffindbar. Für Chelsea vs. Crystal Palace müsst Ihr Sky Sport Mix oder Sky Sport Top Event aufrufen. Und wenn Ihr bei Everton vs. Man City live mit dabei sein möchtet, werdet Ihr bei Sky Sport Premier League (HD) fündig.

Zeitgleich werden zu den Spielen auch Livestreams angeboten. Was die Freischaltung dieser Streams betrifft, bestehen zwei Optionen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits der Streamingdienst WOW. Beide Optionen sind jedoch kostenpflichtig.