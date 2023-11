Eintracht Frankfurt kriegt es am heutigen Abend am 4. Gruppenspieltag der Conference League mit HJK Helsinki zu tun. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Für Eintracht Frankfurt wird es am heutigen Abend in der Conference League ernst. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, on die SGE auch das Rückspiel gegen HJK Helsinki gewinnt.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Abonniere SPOX auf WhatsApp!

HJK Helsinki vs. Eintracht Frankfurt: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nach Siegen über Abeerden FC und zuletzt HJK Helsinki liegt Eintracht Frankfurt in der Conference-League-Gruppe G nach drei Spieltagen auf den zweiten Rang. Sicherte sich die SGE auch im Rückspiel in Helsinki drei Punkte?

vor Beginn Die Conference-League-Partie beginnt heute um 18.45 Uhr in der Bolt Arena in Helsinki.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt.