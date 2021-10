Union Berlin trifft am 3. Spieltag der Conference League auf Feyenoord. Das ganze Spiel hier im Liveticker.

Feyenoord vs. Union Berlin ist das Topspiel der Gruppe E am 3. Spieltag der Conference League. Hier könnt Ihr den kompletten Verlauf des Duells im Liveticker verfolgen.

Feyenoord vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Bundesliga läuft es aktuell ganz gut für Union. Nach einem 2:0 gegen den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg im oberen Tabellendrittel hat die Mannschaft von Urs Fischer sich den 5. Platz der Bundesliga geschnappt.

Vor Beginn: Das Duell am 3. Spieltag der Conference League wird heute um 18.45 Uhr vom georgischen Schiedsrichter Giorgi Kruashvili angepfiffen. Die Berliner reisen dafür ins Feyenoord Stadium in Rotterdam.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zu Feyenoord vs. Union Berlin!

Feyenoord vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Feyenoord: Bijlow - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Toornstra, Kökcü, Til - Jahanbakhsh, Dessers, Linssen

Bijlow - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Toornstra, Kökcü, Til - Jahanbakhsh, Dessers, Linssen Union: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Feyenoord vs. Union Berlin: Conference League heute im TV und Livestream

Feyenoord vs. Union Berlin ist heute nicht im Free-TV zu sehen. RTL hat sich die Übertragungsrechte der ersten drei Jahre der Conference League gesichert, zeigt aber nur ausgewählte Spiele im Fernsehen.

Stattdessen gibt es Feyenoord vs. Union Berlin im Livestream bei TVNow zu sehen. Dort könnt Ihr entweder das Einzelspiel live und exklusiv in voller Länge sehen oder nur die wichtigsten Szenen des Spiels gemeinsam mit den Parallelspielen (auch aus der Europa League) in der Konferenz verfolgen.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet Euch ein monatlich kündbares Abonnement auf TVNow 4,99 Euro pro Monat.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe E vor dem 3. Spieltag

Mit einem Sieg gegen Feyenoord wäre Union Berlin auf sehr gutem Weg, die Gruppenphase der Conference League in ihrer Debütsaison zu überstehen.

Rang Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Feyenoord Rotterdam 2 2:1 4 2 Union Berlin 2 4:3 3 2 Slavia Prag 2 4:3 3 4 Maccabi Haifa 2 0:3 1

Der Spielplan: So geht es für Union Berlin dann weiter - Die nächsten fünf Spiele

Do, 21.10. 18.45 Uhr @ Feyenoord Rotterdam (Europa Conference League)

18.45 Uhr @ Feyenoord Rotterdam (Europa Conference League) So, 24.10. 17.30 Uhr @ VfB Stuttgart (Bundesliga)

17.30 Uhr @ VfB Stuttgart (Bundesliga) Mi, 27.10. 18.30 Uhr @ Waldhof Mannheim (DFB-Pokal)

18.30 Uhr @ Waldhof Mannheim (DFB-Pokal) Sa, 30.10. 15.30 Uhr vs. Bayern München (Bundesliga)

15.30 Uhr vs. Bayern München (Bundesliga) Do, 04.11. 21.00 Uhr vs. Feyenoord Rotterdam (Europa Conference League)