"Team ist diverser und inklusiver als je zuvor": Lewis Hamilton vor Abschied von Mercedes emotional

Lewis Hamilton über Mercedes: "Das Team ist diverser und inklusiver als je zuvor"

Doch vor allem die schönen Momente von seiner Zeit bei Mercedes werde er in Erinnerung behalten. Die schönste sei "das Lachen, wenn wir gewonnen haben. Ich erinnere mich auch an einen Ingenieur, der 2014 bei einem Sieg Tränen in den Augen hatte oder auch an den Jubel bei meinem Heimsieg in Silverstone in diesem Jahr."

Überhaupt sei er "unfassbar stolz" auf die Arbeit bei und mit Mercedes. "Das Team ist diverser und inklusiver als je zuvor", erklärte Hamilton. In der Garage der Silberpfeile habe er viele besondere Momente erlebt und will sich deshalb gebührend verabschieden. "Ich fühle mich gut und freue mich, am letzten Wochenende nochmal alles zu geben", sagte er.

Wenn Hamilton 2025 in den Ferrari steigt, will er trotz seiner legendären Vorgänger um den ebenfalls siebenmaligen Champion Michael Schumacher unvoreingenommen ans Werk gehen. "Ich vergleiche mich nicht mit Michael", sagte Hamilton.