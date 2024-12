Beim letzten Grand Prix in der Formel 1 für Haas: Überraschung durch Nico Hülkenberg

McLaren hat im zweiten freien Training zum Großen Preis von Abu Dhabi seine Ambitionen auf den Titel in der Team-WM untermauert. Im vorletzten Training vor dem Saisonfinale am Sonntag fuhr Lando Norris in 1:23,517 Minuten die Bestzeit, Teamkollege Oscar Piastri (+0,234/Australien) folgte direkt dahinter. Während Nico Hülkenberg in seinem vorletzten Training im Haas als Dritter für eine Überraschung sorgte, musste Konkurrent Ferrari einen Dämpfer hinnehmen.

Scuderia-Star Charles Leclerc (+0,684), der im ersten Training noch mit Platz eins geglänzt hatte, wurde nur Sechster. Zudem hatte zuvor die Batterie in seinem SF-24 getauscht werden müssen, weshalb der Monegasse in der Startaufstellung am Sonntag um zehn Plätze nach hinten versetzt wird. Der Spanier Carlos Sainz (+0,582), der zuvor noch von Leclercs Bruder Arthur ersetzt worden war, fuhr im zweiten Ferrari auf Platz vier. Dahinter reihte sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,602/Großbritannien) in seinem Mercedes ein. Der Brite ersetzt Sainz ab 2025 bei der Scuderia.

Weltmeister Max Verstappen (+1, 081/Niederlande) in seinem Red Bull konzentrierte sich offenbar mehr auf den Renntrimm und fuhr nur auf Position 17.

Für den Emmericher Hülkenberg lief die Session hingegen hervorragend. In 1:23,979 Minuten stellte der 37-Jährige seinen Haas auf Platz drei. 2025 wechselt Hülkenberg zu Sauber bzw. Audi. Teamkollege Kevin Magnussen (+0,713/Dänemark), der den US-Rennstall ebenfalls nach dem Saisonfinale verlässt, wurde Achter.