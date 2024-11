"War an der Zeit, dass ein Rennen daneben geht": Lando Norris nach Fiasko in Sao Paulo geknickt

"Es war an der Zeit, dass ein Rennen daneben geht", sagte der McLaren-Pilot bei Sky. Wochenlang hatte er den Rückstand auf Max Verstappen Stück für Stück abgebaut, nun stand er an einem regnerischen Sonntag in Interlagos auf der Pole Position, der Titelrivale startete weit hinten im Feld - doch den Wirkungstreffer setzte es dann nicht für Verstappen, sondern für Norris.

Der Weltmeister legte eine sensationelle Aufholjagd zum Sieg hin, Norris wurde nur Sechster. Vor allem eine rote Flagge wurde zum Schlüsselmoment. "Im Nachhinein ist man immer schlauer, es ist mir jetzt egal", sagte Norris darauf angesprochen. Weil der Brite kurz vor der Unterbrechung an die Box ging und Verstappen auf der Strecke blieb, lag der Red-Bull-Star plötzlich vor Norris. Er habe zudem "ein paar Fehler gemacht", gab der Brite zu.