Magnussen erkrankt - Bearman übernimmt das Steuer

Das britische Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt möglicherweise zu seinem dritten Saisoneinsatz in der Formel 1. Der 19-Jährige ersetzte beim Großen Preis von Brasilien zunächst im Training am Freitag den erkrankten Kevin Magnussen - und überzeugte sofort.

In 1:10,805 Minuten setzte er die drittbeste Zeit. Im weiteren Verlauf des Tages wird er auch noch am Sprint-Qualifying (19.30 Uhr) und dann am Samstag (15.00 Uhr/beides Sky) am verkürzten Rennen teilnehmen. Erst kurz vor der ersten Session hatte der US-Rennstall den Wechsel angekündigt.

Haas ließ in seinem Statement noch offen, ob Magnussen am Samstag wieder im Qualifying (19.00 Uhr) für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/beides Sky) im Auto sitzen kann. Sein Ersatzmann wäre Stand jetzt in guter Form. Der Emmericher Nico Hülkenberg wurde im zweiten Haas Achter.