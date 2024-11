"Er sollte Comedian werden": Max Verstappen nervt die Konkurrenz in der Formel 1

Max Verstappen: Im McLaren oder Ferrari "noch weiter vorne gelegen"

Ganz offensichtlich eine Genugtuung für Verstappen, dessen Erfolge seit 2021 häufig eng mit dem starken Red Bull verknüpft worden waren. Denn noch in Las Vegas ließ er wissen, dass er diesen vierten Titel auch im McLaren gewonnen hätte. "Früher sogar, ich hätte noch weiter vorne gelegen", sagte er. Für den Ferrari würde "so ziemlich dasselbe" gelten, einzig im Mercedes, so Verstappen, "wäre es komplizierter geworden".

Für die Reaktionen der Konkurrenz hatte Verstappen in Katar nun bloß knappe Antworten übrig. "Niemand muss dazu irgendwas sagen. Ich weiß ganz genau selbst, was ich schaffen kann und was ich nicht schaffen kann", sagte Verstappen, "wir müssen gar nicht groß darüber reden. Die WM ist entschieden. Versuchen wir es nächstes Jahr wieder."

Am Sonntag (17.00 Uhr) steigt in Katar das vorletzte Saisonrennen.