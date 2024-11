Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt F1 Freie Trainings und Sprint Qualifying beim GP von Katar in Doha im TV und Livestream? - Der Stand der Fahrerwertung

Max Verstappen konnte sich in Las Vegas zum vierten Mal den Weltmeistertitel sichern. Platz eins in der Fahrerwertung ist damit vergeben, kann Charles Leclerc noch an Lando Norris vorbeifahren?

Fahrerwertung: