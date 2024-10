"Beeindruckend, wie schnell diese jungen Fahrer sein können": Jugendtrend in der Formel 1 greift um sich

Mick Schumacher lief mit einem Lächeln durch das Paddock in Austin und saugte das besondere Gefühl der Formel 1 auf. Die Motoren dröhnten, Hunderttausende sorgten auf den Tribünen für Stimmung, Schumacher drehte Hotlaps mit Zehnkämpfer Leo Neugebauer, Stars wie Sting oder Eminem verliehen dem Event speziellen Glamour.

In Texas war Schumacher beim Großen Preis der USA (21.00 Uhr) in seiner Rolle als Ersatzfahrer von Mercedes vor Ort. Künftig, so die Hoffnung des Deutschen, ist er wieder als Stammpilot in Einsatz.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist eine Option für das freie Sauber-Cockpit im Jahr 2025. Mattia Binotto, Chef des Formel-1-Projekts beim künftigen Audi-Werksteam, castet derzeit den künftigen Teamkollegen von Nico Hülkenberg. Ein Schumacher-Comeback ist ebenso möglich wie eine Verlängerung mit Routinier Valtteri Bottas. "Am Ende wird es auf Entscheidung zwischen Erfahrung und Jugend hinauslaufen", sagte der 35-jährige Finne.

Es ist eine Grundsatzfrage, die zuletzt häufiger mit dem Nachwuchs beantwortet wurde. Liam Lawson (22) kehrte in Austin zurück, sein Comeback beendete die Formel-1-Karriere von Daniel Ricciardo (35). 2025 rücken Jack Doohan (21/Alpine), Oliver Bearman (19/Haas) und Andrea Kimi Antonelli (18/Mercedes) in die Königsklasse - als Stammfahrer.