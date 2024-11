Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt F1 Sprint und Qualifying beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream?

Beim GP von Brasilien geht es am heutigen Samstag (2. November) in der Formel 1 in die heiße Phase: Der Sprint und das Qualifying stehen auf dem Autódromo José Carlos Pace in Sao Paulo an. Los geht es um 15 Uhr bzw. 19 Uhr deutscher Zeit.

SPOX verrät, wer die Sessions live überträgt.

Formel 1, GP von Brasilien 2024: Zeitplan

Session Datum, Uhrzeit Rennen 03.11. 18.00 Uhr Qualifying 02.11. 19.00 Uhr Sprint 02.11. 15.00 Uhr Sprint Qualifying 01.11. 19.30 Uhr 1. Training 01.11. 15.30 Uhr

Und wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? SPOX versorgt Euch mit den grundlegenden Informationen zur Übertragung.