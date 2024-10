"Dann ist die Reise in der Formel 1 für ihn vorbei": Red Bulls Boss Helmut Marko prophezeit frühes Ende der F1-Karriere von Mick Schumacher

Valtteri Bottas ist in der laufenden Saison noch ohne Punkt

Bottas, seit 2022 bei Sauber unter Vertrag, ist einer von nur drei Fahrern, darunter Teamkollege Guanyu Zhou, die in der laufenden Saison nach 18 Rennen noch keinen einzigen WM-Punkt holen konnten. Mit seinen 35 Jahren zählt Bottas zudem auch zu den älteren Piloten im Fahrerfeld.

Schumacher fuhr in den Jahren 2021 und 2022 für Team Haas und sammelte in 44 Rennen 12 Punkte. Während der gebürtige Schweizer in seiner Rookie-Saison seinen Teamkollegen Nikita Mazepin im direkten Duell schlagen konnte, gestaltete sich die darauffolgende Saison mit Kevin Magnussen als Teamkollegen weitaus schwieriger. Wenig später wurde Schumacher von Landsmann Hülkenberg ersetzt.