Hilfeleistung für Verstappen mit Beigeschmack: Ricciardo entreißt Norris den Extrapunkt

Zak Brown enttäuscht - Max Verstappen sagt: "Danke, Daniel"

"Es ist aus sportlicher Sicht enttäuschend", sagte McLaren-Boss Zak Brown gegenüber dem ORF. "Es sollte keine A- und B-Teams, oder sportliche Zusammenarbeit auf der Strecke geben. Und genau das war es. Hoffentlich macht dieser Punkt am Ende nicht den Unterschied aus."

Ricciardo, der sein erstes Formel-1-Rennen 2011 gefahren war, wurde von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt. "Das macht mich stolz und bedeutet mir einiges", sagte der 35-Jährige.

Verstappen erreichte die frohe Botschaft von Ricciardos "Freundschaftsdienst" über Funk noch im Boliden. "Danke, Daniel", entgegnete der Weltmeister.

Die beiden WM-Rivalen wollten das Thema anschließend nicht weiter anheizen. "Es gibt nichts, was ich dagegen tun kann", sagte Norris: "Das hat es in der Formel 1 wahrscheinlich schon vor meiner Geburt gegeben. Das ist Racing, es war das logische Ding, smart von ihnen. Ich freue mich für Daniel." Verstappen, der Nutznießer, meinte: "Jeder kann entscheiden, ob er eine schnellste Runde fahren will oder nicht."