"Die Formel 1 geht auch ohne mich weiter": Genervter Max Verstappen deutet verfrühtes Karriereende an

Verstappen: "... denn dann wird man zu einem Roboter"

Auch die offizielle PK zum Rennen gestaltete Verstappen einsilbig, ehe er sich in Gesprächen mit der schreibenden Presse anschließend ausführlich äußerte.

"Wenn man nicht wirklich ganz man selbst sein kann, dann ist es besser, nicht zu sprechen", sagte Verstappen. "Aber das will niemand, denn dann wird man zu einem Roboter, und so sollte man es in diesem Sport nicht angehen. Man sollte in der Lage sein, Emotionen zu zeigen. Das ist es, worum es im Rennsport geht. Bei jeder Sportart."

Ob er der FIA gesagt habe, dass sie Gefahr laufe, ihn zu verlieren: "Ich weiß nicht, wie ernst sie solche Dinge nehmen, aber für mich ist es genug, wenn es genug ist, und wir werden sehen. Der Rennsport wird weitergehen, die F1 wird auch ohne mich weitergehen. Das ist kein Problem. Aber es ist auch kein Problem für mich. Es ist, wie es ist."

Auf die Frage, wie lange er seine Pressekonferenzen noch so einsilbig wie zuletzt bestreiten wolle, erklärte Verstappen, er wolle beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (18. bis 20. Oktober) "sehen, wo wir stehen".