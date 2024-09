Formel 1, Pause: Wann und wo findet das nächste F1 Rennen statt?

Im Formel-1-Kalender steht als nächstes der GP der USA an. Nach dem GP von Singapur legt die Formel 1 eine rund vierwöchige Pause ein, der Große Preis von Austin findet demnach vom 18. bis zum 20. Oktober statt.

Der GP der USA beginnt am Freitag, dem 18. Oktober, mit dem 1. Freien Training und dem Sprint-Qualifying. Sprint selbst wird am Samstag, dem 19. Oktober, ausgetragen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 20. Oktober, findet das Qualifying für das Hauptrennen statt, das schließlich am Sonntag, dem 20. Oktober, stattfindet.

Nach dem GP von Singapur steht somit eine weitere Auszeit in der Königsklasse des Motorsports an. Anders als in der Sommerpause dürfen die Teams jedoch in ihren Werken weiterarbeiten und müssen keine zweiwöchige Zwangspause einlegen.