Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream?

Eigentlich ist die Formel 1 bei Sky beheimatet, in dieser Saison werden die Qualifyings dank einer Sublizenz zusätzlich auch bei RTL ausgestrahlt. Auch heute werdet Ihr also beim Free-TV-Sender fündig, der überdies einen Livestream via RTL+ anbietet. Dieser ist allerdings an ein Abonnement geknüpft.

Auch Sky ist natürlich mit von der Partie, an diesem Wochenende bilden Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock das Duo vor den Mikrofonen. Im Pay-TV und auf den Livestream Plattformen SkyGo und WOW könnt Ihr ab 14.30 Uhr einschalten, der Kanal ist Sky Sport F1.