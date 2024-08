Formel 1: Paukenschlag um Star-Designer? Adrian Newey denkt offenbar über Angebot nach

Die Alpine-Argumente: Freie Entfaltung an schönen Orten

Neben einem lukrativen Vertrag möchte Renault Newey offenbar vor allem mit kompletter Entscheidungsfreiheit beim Autobau ködern. Er soll den neuen Alpine-Rennwagen vollkommen frei gestalten können. Das sei für Newey ein großer Reiz.

Doch auch Ehefrau Amanda Newey könnte demnach ein Wörtchen mitreden - und an dem Alpine-Deal Gefallen finden. Im Winter verbringe sie zwar viel Zeit in ihrer Heimat Südafrika, doch im Sommer lebe Amanda am liebsten in England.

Dort steht auch die Formel-1-Fabrik von Alpine, noch bis 2026 ist zudem die Motorenfabrik in Paris. Die Wunsch-Lebensorte könnten die Newey-Familie ebenfalls vom Alpine-Deal überzeugen.