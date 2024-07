"Zugang zum privaten Lebensbereich": Weitere Festnahme im Fall des Erpressungsversuchs gegen die Familie von Michael Schumacher

Im Fall des Erpressungsversuchs gegen die Familie Michael Schumachers ist am Donnerstag ein mutmaßlicher Hintermann festgenommen worden. Bei dem Verdächtigten handelt es sich um einen früheren Sicherheitsmitarbeiter (52) der Familie, das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit. Die Festnahme erfolgte demnach in Wülfrath bei Wuppertal. Dabei wurden auch zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern weiter an.

