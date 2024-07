Machtwort von Christian Horner: Red Bull trifft Entscheidung über Zukunft von Sergio Perez

Teamchef Christian Horner sprach dem 34-Jährigen in einer Ansprache vor Mitarbeitern im Red-Bull-Werk in Milton Keynes am Montag das Vertrauen aus und beendete die anhaltenden Spekulationen um die Zukunft des Teamkollegen von Weltmeister Max Verstappen.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die niederländische Tageszeitung Telegraaf und das Fachportal Autosport.

"Checo bleibt Red-Bull-Pilot. Wir freuen uns darauf, ihn nach der Sommerpause wieder auf Rennstrecken zu sehen, auf denen er bisher bereits gut abgeschnitten hat", zitierte der Telegraaf Horner. Vorausgegangen war demnach ein Meeting der Bosse um Horner und Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.