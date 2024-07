"Lieber zu einem Mittelfeldteam": Zukunft von Carlos Sainz in der Formel 1 geklärt?

Das Warten geht also weiter. Am liebsten würde Sainz offenbar nach ganz oben. "Meine beste Option für das nächste Jahr wäre ein Auto, mit dem ich die Meisterschaft gewinnen kann, was meine oberste Priorität ist", sagte er. Bei Ferrari wird er im nächsten Jahr durch Rekordweltmeister Lewis Hamilton ersetzt.

Bei Mercedes wäre dann der Platz des Briten neben George Russell (Großbritannien) frei. Die Verantwortlichen der Silberpfeile beschäftigen sich aber auch mit Toptalent Andrea Kimi Antonelli (Italien), der bereits Mercedes-Nachwuchsfahrer ist.

Lediglich bei Red Bull könnte noch eine Tür bei einem Topteam aufgehen. Der formschwache Sergio Perez (Mexiko) fährt trotz Vertrags bis Ende 2026 angeblich am Sonntag beim Großen Preis von Belgien (15.00 Uhr/Sky und RTL) um seine Zukunft. Motorsportchef Helmut Marko kündigte zuletzt Gespräche in der Sommerpause an.