Interessanter Vorgang aus Sicht von Mick Schumacher: Formel-1-Teamchef legt sein Amt nieder

Der 62-Jährige werde das Amt Ende August niederlegen, bleibe aber zuständig für "alle anderen Motorsport-Aktivitäten der Renault-Gruppe in Viry-Chatillon". Im Anschluss an das Rennen in Spa (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und RTL) geht die Rennserie in eine einmonatige Sommerpause, die Verkündung eines Nachfolgers dürfte anschließend erfolgen.

Interessant ist der Vorgang auch aus Sicht von Mick Schumacher: Der Deutsche fährt momentan für Alpine in der Langstrecken-WM (WEC) und macht sich Hoffnung auf eine Rückkehr in die Formel 1.

Dort sucht Alpine für das kommende Jahr noch einen Piloten - bislang war Famin sowohl für die WEC als auch für die Königsklasse zuständig und galt durchaus als Fürsprecher Schumachers.