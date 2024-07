"Außergewöhnlich komplex": Carlos Sainz hat ein neues Team - Chance für Mick Schumacher?

Sainz wird ein Fahrerduo mit dem jetzigen Stammpiloten Alex Albon bilden, er schlägt dafür einige andere Angebote aus. So muss Alpine seine Suche fortsetzen, hier darf sich Mick Schumacher nun gesteigerte Hoffnungen machen. Auch dem künftigen Werksteam Audi, aktuell noch als Sauber am Start, wurde großes Interesse am Spanier nachgesagt.

"Es ist kein Geheimnis, dass der Fahrermarkt in diesem Jahr außergewöhnlich komplex war, meine Entscheidung hat etwas Zeit in Anspruch genommen", sagte Sainz: "Ich bin zuversichtlich, dass Williams der richtige Ort für mich ist."

Er wolle helfen, den einst großen Rennstall wieder zu alter Stärke zu führen. "Ich bin überzeugt, dass dieses Team alles hat, um wieder Geschichte zu schreiben", sagte Sainz. Der Amerikaner Logan Sargeant verliert seinen Platz bei Williams zur kommenden Saison.