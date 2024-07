Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Belgien in Spa im Free-TV und Livestream

Das 13. Rennwochenende der Formel-1-Saison 2024 beginnt am heutigen Freitag, den 26. Juli, mit den ersten beiden Freien Trainings, die um 13.30 Uhr und 17.00 Uhr über die Bühne gehen. Als Austragungsort des GP von Belgien dient der Circuit de Spa-Francorchamps.

Am morgigen Samstag steht dann das 3. Freie Training ab 12.30 Uhr an - wenige Stunden später steht das Qualifying in Spa auf dem Programm. Am Sonntag, den 28. Juli, findet schließlich das Rennen im Rahmen des GP von Belgien statt.