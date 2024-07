Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien in Spa heute live im Free-TV und Livestream?

Das Rennen in Spa gehört zu den wenigen, die in dieser Saison live im Free-TV zu sehen sind. RTL hat dafür die Übertragungsrechte und fängt um 14 Uhr damit an, Vorberichte auszustrahlen. Heiko Wasser, Christian Danner und Kai Ebel kommentieren das Geschehen auf dem Asphalt, Günther Steiner begleitet das Trio als Experte.

Der Privatsender zeichnet zudem auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement könnt Ihr bei RTL+ live mit dabei sein.

Nebenbei lässt sich das Rennen aber auch im Pay-TV bei Sky verfolgen. Der Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Freien Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Rennen, die in dieser Saison gefahren werden und ist heute auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event mit Livebildern für das Rennen in Spa zur Stelle. Sascha Roos ist dafür der Kommentator und Ralf Schumacher der Experte.

Wer das Geschehen lieber im Livestream verfolgen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.