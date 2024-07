Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa im TV und Livestream?

Wie alle Formel-1-Sessions in dieser Saison ist auch das heutige Rennen in Spa live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet den Kampf um die WM-Punkte auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event an. Sascha Roos und Ralf Schumacher bilden einmal mehr das Kommentatoren-Duo.

Außerdem lässt sich das Rennen auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky verfolgen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW benötigt.

Doch Sky ist nicht der einzige Anbieter, der sich um die Übertragung des Rennens in Belgien kümmert. Auch bei RTL könnt Ihr von Anfang bis Ende live mit dabei sein. Um 14 Uhr gehen die Vorberichte los, folgendes Personal begleitet Euch beim Privatsender durch das Geschehen:

Experte: Günther Steiner

Günther Steiner Kommentatoren: Heiko Wasser, Christian Danner und Kai Ebel

Darüber hinaus ist auch RTL mit einem Livestream zur Stelle, dieser ist kostenpflichtig und bei RTL+ auffindbar.