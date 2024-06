Chancen auf Comeback für Mick Schumacher? Esteban Ocon verlässt Alpine zum Saisonende

Erst am Sonntag hatte Schumachers ehemaliger Teamchef Günther Steiner eine Empfehlung an Alpine ausgesprochen, den 25-Jährigen besser nicht unter Vertrag zu nehmen. "Im Moment nicht, nein", antwortete Steiner im "The Red Flags Podcast" auf die Frage, ob Alpine Schumacher im Hinblick auf ein Cockpit im kommenden Jahr in Erwägung ziehen sollte. "Ich denke, wie ich schon gesagt habe, dass Alpine den besten Fahrer braucht, den es da draußen gibt."

Schumacher war in den Jahren 2021 und 2022 in der Formel 1 für Haas unterwegs, hatte danach aber keinen Vertrag mehr in der Königsklasse bekommen. Neben seinem WEC-Engagement ist er zudem Ersatzfahrer bei Mercedes.