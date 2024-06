Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Kanada heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Formel-1-Fahrer wird es beim GP von Kanada am heutigen Samstag, den 8. Juni, das erste Mal richtig ernst. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal steht das Qualifying an. Der Kampf um die Poleposition beginnt um 22 Uhr.

Vor zwei Wochen ging das Rennwochenende in Monaco über die Bühne. Charles Leclerc konnte sich als Lokalmatador die prestigeträchtigste Poleposition des Jahres sichern. Kann Max Verstappen heute in Montreal zurückschlagen?