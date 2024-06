Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Freie Training beim GP von Österreich in Spielberg im TV und Livestream?

Nach zwei Siegen in Folge geht Max Verstappen auch beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich als Favorit an den Start. Vor Sprint und Rennen steht heute aber zunächst einmal das Freie Training an.

Um 12.30 Uhr startet die einzige Trainingssession am heutigen Freitag. Gefahren wird auf dem Red Bull Ring in Spielberg.