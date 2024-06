Formel 1, GP von Kanada: Datum, Termin, Zeitplan, Ort, Strecke, Übertragung im Free-TV und Livestream

Formel 1, GP von Kanada: Datum, Termin, Zeitplan, Ort, Strecke

Das Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal beginnt am Freitag, den 7. Juni, mit dem 1. Freien Training und endet am Sonntag, den 9. Juni, um 20 Uhr deutscher Zeit mit dem Rennen. Am Freitag findet zudem das 2. Freie Training statt. Das 3. Freie Training ist für Samstag geplant, genau wie das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung.