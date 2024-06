EM, Fußball: Wo läuft Türkei vs. Portugal heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 22. Juni, begegnen sich im Rahmen der EM-Gruppenphase die Türkei und Portugal. Das Duell in der Gruppe F startet um 18.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Beide Mannschaften sind siegreich in die Europameisterschaft gestartet. Die Türkei schlug zu Beginn der Gruppenphase Georgien mit 3:1. Portugal gewann dagegen mit 2:1 gegen Tschechien. Welches Teams kann sich am heutigen Abend mit einem Sieg an die Spitze der Gruppe F setzen?