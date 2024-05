"Wir sprechen mit anderen Fahrern": Mick Schumacher vor Comeback in der Formel 1?

"Er ist angezählt, sein Cockpit ist in Gefahr. Er muss liefern", sagte Vowles bei Sky über Sargeant: "Ich helfe ihm auf dieser Reise, ich will, dass er erfolgreich ist. Aber in der Zwischenzeit sprechen wir natürlich auch mit anderen Fahrern, denn wir müssen unser Lineup für 2025, 2026, 2027 bereit haben. In ein paar Wochen wird es dazu News geben."

Für den 23-jährigen US-Amerikaner läuft es in seiner zweiten Formel-1-Saison äußerst bescheiden. Sargeant leistet sich Aussetzer und steht als einer von fünf Piloten noch bei null Punkten.