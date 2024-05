Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP der Emilia-Romagna im TV und Livestream?

An diesem Wochenende betritt die Formel 1 zum ersten Mal in diesem Jahr europäischen Boden. Von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, findet mit dem Großen Preis der Emilia Romagna das siebte Rennwochenende des Jahres statt. Höhepunkt ist das Rennen am Sonntag, welches um 15 Uhr gestartet wird.

Doch bevor es soweit ist, können sich die Fahrer in drei Freien Trainings an die Verhältnisse im Autodromo Enzo e Dino Ferrari gewöhnen. Heute beginnt das 1. Freie Training um 13.30 Uhr, das 2. Freie Training beginnt um 17 Uhr. Am Samstag gehen die Fahrer mit ihren Boliden um 12.30 Uhr zum 3. Freien Training auf die Strecke.

Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) kommt als Führender in der Fahrerwertung nach Imola. In den Jahren 2021 und 2022 gewann er den GP der Emilia Romagna. 2023 musste der Grand Prix wegen Überschwemmungen in der Region abgesagt werden.