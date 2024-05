Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco im TV und Livestream?

An diesem Wochenende wartet in der Formel 1 ein besonderer Leckerbissen auf uns: der traditionsreiche GP von Monaco. Ab 16 Uhr steigt am heutigen Samstag, dem 25. Mai, auf dem Circuit de Monaco das Qualifying.

Formel 1, GP von Monaco 2024: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Fr., 24. Mai 13.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 24. Mai 17 Uhr 2. Freies Training Sa., 25. Mai 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 25. Mai 16 Uhr Qualifying So., 26. Mai 15 Uhr Rennen

Die groben Infos habt Ihr also - aber wer zeigt / überträgt den Spaß im TV und Livestream? Wir verraten es.