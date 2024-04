Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Japan heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 6. April, wird es für die Formel-1-Fahrer beim GP von Japan das erste Mal so richtig ernst: Auf dem Suzuka International Racing Course steht das Qualifying an, welches um 8.00 Uhr beginnt.

Auch in Suzuka dürfte beim Kampf um die Pole kein Weg an Max Verstappen vorbeiführen. Der Red-Bull-Fahrer dominierte in dieser Saison bislang die Qualifying-Sessions. In den vergangenen drei Rennen stand der amtierende Weltmeister jeweils auf der Poleposition.

Zu den Favoriten zählen am heutigen Tag zudem Carlos Sainz und Charles Leclerc. Die beiden Ferrari-Piloten zeigten zuletzt starke Leistungen und bescherten der Scuderia beim GP von Australien einen Doppelsieg.