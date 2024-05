Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint und Qualifying beim GP von Miami in USA im TV und Livestream?

Wenn Ihr den Sprint und das Qualifying beim GP von Miami live mitverfolgen wollt, seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spektakel ab 17:15 Uhr, beziehungsweise 21:30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD).

Und auch im Livestream habt Ihr als Sky-Kunden die Möglichkeit, den Sprint und den Kampf um die Pole in Miami live und in voller Länge zu streamen. WOW und in der Sky-Go-App bieten den Livestream des Pay-TV-Senders an.