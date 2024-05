Formel 1: Wo läuft der Sprint und das Qualifying beim GP von Miami in USA heute live im Free-TV und Livestream?

Wer den Sprint und das darauf folgende Qualifying in Miami nicht verpassen möchte, hat in Deutschland nur eine Option: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Sessions der Motorsportkönigsklasse und nutzt dafür den Sender Sky Sport F1 (HD), wo um 17.15 Uhr der Sprint gezeigt wird und um 21.30 Uhr das Qualifying. Das Kommentatoren-Duo in beiden Sessions bilden Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Sky stellt parallel dazu auch einen Livestream zur Verfügung. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Der ORF1 ist in Österreich beauftragt worden, die Sessions im Free-TV und kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek zu übertragen.