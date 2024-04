Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint und Qualifying beim GP von China im TV und Livestream?

In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der GP von China in Shanghai statt. Als nächstes auf dem Programmplan: das Sprint-Rennen (Samstag, 5 Uhr) und das Qualifying (Samstag, 9 Uhr).

Formel 1: Der Zeitplan beim GP von China

Datum Ereignis Uhrzeit Freitag, 19. April 1. Freies Training 05.30 Uhr Freitag, 19. April Sprint-Qualifying 09.30 Uhr Samstag, 20. April Sprint-Rennen 05 Uhr Samstag, 20. April Qualifying 09 Uhr Sonntag, 21. April Rennen 09 Uhr

Das zum groben Ablauf, aber wo könnt Ihr heute im TV, Livestream und Liveticker dabei sein? SPOX verrät es!