Die Formel 1 macht Halt in der Türkei. Vor dem Rennen am Sonntag in Istanbul finden heute die ersten freien Trainings statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt.

Formel 1 heute live, Freie Trainings beim GP der Türkei: Zeit, Ort, Strecke

Allmählich geht es in die heiße Schlussphase. 15 von 22 Rennen sind in der Formel 1 bereits absolviert, weiter geht es an diesem Wochenende in der Türkei mit dem Grand Prix in Istanbul.

Ehe dieser am Sonntag stattfindet, stehen natürlich erst einmal die freien Trainings an - die ersten beiden am heutigen Freitag, den 8. Oktober. Gefahren wird auf dem Istanbul Park Circuit, der 5,3 Kilometer lang ist sowie sechs Rechts- und acht Linkskurven beinhaltet.

Formel 1, GP der Türkei: Zeitplan am Renn-Wochenende

Datum Uhrzeit (MESZ) Session Freitag, 8. Oktober 2021 10.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. Oktober 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. Oktober 2021 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 9. Oktober 2021 14 Uhr Qualifying Sonntag, 10. Oktober 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP der Türkei im TV und Livestream sehen

Die ersten beiden freien Trainings werden sich heute live im TV und Livestream verfolgen lassen. Das ORF und ServusTV teilen sich die Übertragung der Formel 1 in Österreich über die Saison hinweg auf, diesmal ist ServusTV mit der Ausstrahlung der Königsklasse im Motorsport an der Reihe.

Sendungsstart ist um 10.25 Uhr, los geht es also wenige Minuten vor dem Start des ersten freien Trainings. Um 13.55 Uhr geht es dann zum zweiten freien Training weiter.

ServusTV bietet sein TV-Programm auch online via Livestream sowie in der eigenen App an. Zum Livestream für das erste Training geht es hier, zum Livestream für das zweite Training hier.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP der Türkei im Liveticker

Sollte der eine oder andere von Euch trotz der Free-TV-Übertragung nicht die Möglichkeit haben, im Fernsehen oder Livestream einzuschalten, dann schaut doch gerne hier bei SPOX im Liveticker vorbei. Dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Die Trainingssessions könnten heute einen ersten Vorgeschmack liefern, welchen Teams und Piloten die Istanbuler Strecke besonders gut liegt. Der WM-Kampf gestaltet bei sieben ausstehenden Rennen sehr spannend: Lewis Hamilton hat 246,5 Punkte auf dem Konto, sein Verfolger Max Verstappen nur zwei weniger.

Es kann sich an der Spitze also jederzeit etwas verändern. Seit der Rückkehr aus der Sommerpause hat der Niederländer zwei und der Brite einen der vier Großen Preise gewonnen.