"Schmankerl für die Fans": Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit Erfolgserlebnis in die WM

Ein Jubiläum feierte Yasin Ehliz, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, der sein 100. Länderspiel bestritt. An der Bande gab Eisbären-Meistermacher Serge Aubin sein Comeback als Co-Trainer. Der Kanadier hatte bereits beim Deutschland Cup 2015 an der deutschen Bande assistiert - damals noch als Chefcoach in Hamburg.

Bereits am Sonntagmorgen hatte Kreis den Kader auf 25 Spieler reduziert und unter anderem die Vize-Weltmeister Justin Schütz, DEL-Torschützenkönig, und Leon Hüttl nach Hause geschickt. Am Dienstag fährt das DEB-Team mit dem Bus nach Ostrava, wo es in der Arena des Ex-Meisters HC Vitkovice die zweitgrößte Kabine bezieht.

Am Freitag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) beginnt die Vorrunde gegen die Slowakei. Weitere Gegner in der Gruppe B sind die USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und wieder Frankreich.