© imago images

Eishockey WM, Übertragung heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Sportdeutschland.tv kümmert sich um die Übertragung aller WM-Spiele, 33 davon exklusiv, und verlangt dafür im Gegenzug Geld. Wer sich nur für die Eishockey-WM interessiert, hat die Möglichkeit, extra dafür einen Turnierpass für 24,90 Euro zu kaufen. Dieser läuft nach Ende des Turniers automatisch ab.

Darüber hinaus ist auch der Free-TV-Sender ProSieben mit der Übertragung zahlreicher WM-Spiele beauftragt worden, bis zu 29 sind es an der Zahl. Auf jeden Fall beim Privatsender gezeigt werden alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. Und das nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei ran.de, der die Free-TV-Übertragung begleitet.

Weiters besitzt auch MagentaSport Übertragungsrechte an bis zu 21 Spielen. Unter anderem auch an allen Spielen des DEB-Teams.

Was die heutigen Spiele betrifft, sind also alle bei Sportdeutschland.tv zu sehen. Darüber hinaus kümmern sich ProSieben und MagentaSport um folgende Partie: Slowakei vs. Deutschland.