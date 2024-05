Tschechien vs. Schweiz: Eishockey WM Finale heute im Liveticker

© imago images

Tschechien vs. Schweiz: Eishockey WM Finale heute im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Optionen, das heutige Finale live und in Farbe zu sehen. Die kostenlose: ProSieben. Der Sender ist im Free-TV und Livestream via ran.de ab 19.45 Uhr am Start.

Darüber hinaus gibt es auch zwei Pay-TV-Varianten. Zum einen ist MagentaSport beim Finale mit von der Partie, zum anderen kann das Endspiel auch mit dem Turnierpass von Sportdeutschland.TV empfangen werden.