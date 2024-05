Frankreich vs. Deutschland, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV, Livestream und Liveticker

Frankreich vs. Deutschland, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr das Duell zwischen Frankreich und Deutschland heute bei ProSieben. Der Privatsender zeigt die Partie ab 11.45 Uhr im TV und auf ran.de und in der ran-App im Livestream.

Im TV und Livestream zeigt zudem MagentaSport ab 12.00 Uhr Frankreich vs. Deutschland live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Zu guter Letzt bietet Euch Sportdeutschland.TV am heutigen Tag die Option das Vorrundenduell bei der Eishockey-WM im Livestream zu erleben.