"Dann muss der Trainer sich keine Gedanken machen": Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft feiert vor der WM ein Schützenfest

Zeitgleich gab es gute und schlechte Nachrichten aus Nordamerika: NHL-Stürmer Tim Stützle erklärte in Ottawa, dass er für die Weltmeisterschaft wegen Schulterproblemen nicht zur Verfügung steht. John-Jason Peterka dagegen, beim Silber-Coup im vergangenen Jahr bester Stürmer der WM, kündigte in Buffalo seine Teilnahme an.

Die Straubinger Joshua Samanski (2.) und Parker Tuomie (28.), der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (16.), der Augsburger Samuel Soramies (27.), der Kölner DEL-Torschützenkönig Justin Schütz (36.), der Mannheimer Daniel Fischbuch (42.) und der Schweiz-Legionär Marc Michaelis (56.) erzielten in Kaufbeuren die Treffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

"Es ist befreiend, wenn jede Reihe Tore macht", sagte der überragende Stachowiak bei MagentaSport: "Dann muss der Trainer sich keine Gedanken machen." Robert Lantosi (9./29.) und Oliver Okuliar (12.) trafen für den deutschen Auftaktgegner bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai). Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) duellieren sich beide Teams in Augsburg erneut.

Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt in Tschechien (0:3, 2:4) holte Kreis die Wahl-Schweizer Dominik Kahun und Michaelis sowie vier Spieler des DEL-Halbfinalisten Straubing Tigers ins Team. "Mit den beiden haben wir an Tempo gewonnen", sagte der Coach mit Blick auf Kahun und Michaelis, die er beide zusammen in der ersten Sturmreihe aufbot. Insgesamt sei "die Qualität der Mannschaft gestiegen".

Das sahen die 3100 Zuschauer schon nach 89 Sekunden, als Samanski sein erstes Länderspieltor nach Vorlage seines Vereinskollegen Tuomie erzielte.