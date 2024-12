Das neue Jahr rückt von Tag zu Tag näher. In Sportsprache bedeutet das, dass der Start der Darts-Weltmeisterschaft 2024 nicht mehr in weiter Ferne ...

Aktuell ist die Darts-Elite im Rahmen des Grand Slam of Darts im Einsatz. Erst danach geht es dann aber so richtig zur Sache, schon bald startet mit der Darts-Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier, das die Sportart zu bieten hat. Vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 werden im Londoner "Ally Pally" insgesamt 96 Spieler um die Darts-Krone kämpfen, die im vergangenen Jahr Michael Smith zum ersten Mal aufsetzen durfte.

Noch sind nicht alle 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt, was jedoch klar ist, ist wie die Startplätze vergeben werden. 32 gehen an die besten Spieler der PDC Order of Merit (Stichtag: 29. November), die allesamt erst in der zweiten Runde einsteigen. Weitere 32 Tickets bekommen die besten der Pro Tour Order of Merit, und noch einmal 32 Teilnahmeberechtigungen sind für internationale Qualifikanten reserviert.

Wer zu Jahresende in der englischen Hauptstadt Pfeile auf die Scheibe werfen darf, wird in den kommenden Tagen und Wochen endgültig beantwortet. Allerdings gibt es bereits einen ungefähren Termin für die Auslosung.

Wann die Spiele ausgelost werden, erfahrt Ihr im Folgenden.

Darts WM 2024, Auslosung und Turnierbaum: Wann werden die Spiele ausgelost?

Die Auslosung der ersten und zweiten Spielrunde findet am 27. November statt.

Darts WM 2024: Turnierbaum

1. Runde:

2. Runde:

Name Name Michael Smith Sieger 1. Runde Madars Razma Sieger 1. Runde Ross Smith Sieger 1. Runde Chris Dobey Sieger 1. Runde Rob Cross Sieger 1. Runde Jose de Sousa Sieger 1. Runde Jonny Clayton Sieger 1. Runde Krzysztof Ratajski Sieger 1. Runde Gerwyn Price Sieger 1. Runde Brendan Dolan Sieger 1. Runde Dirk van Duijvenbode Sieger 1. Runde Gary Anderson Sieger 1. Runde Peter Wright Sieger 1. Runde Raymond van Barneveld Sieger 1. Runde James Wade Sieger 1. Runde Andrew Gilding Sieger 1. Runde Michael van Gerwen Sieger 1. Runde Kim Huybrechts Sieger 1. Runde Dimitri Van den Bergh Sieger 1. Runde Stephen Bunting Sieger 1. Runde Danny Noppert Sieger 1. Runde Martin Schindler Sieger 1. Runde Damon Heta Sieger 1. Runde Josh Rock Sieger 1. Runde Nathan Aspinall Sieger 1. Runde Daryl Gurney Sieger 1. Runde Dave Chisnall Sieger 1. Runde Gabriel Clemens Sieger 1. Runde Luke Humphries Sieger 1. Runde Callan Rydz Sieger 1. Runde Joe Cullen Sieger 1. Runde Ryan Searle Sieger 1. Runde

