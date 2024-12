Darts World Grand Prix 2024: Datum, Termin, Spielplan, Modus, Regeln, Teilnehmer, Deutsche, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

Der Darts World Grand Prix 2024 steht vor der Tür. SPOX versorgt Euch mit den wichtigsten Infos rund um das Event.

Es ist wieder soweit, in der Mattioli Arena in Leicester findet die 27. Ausgabe des World Grand Prix statt. Beim GP, der ein paar Besonderheiten bereithält, treten die ersten 16 der PDC Order of Merit gegen die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit an.

Ihr habt Fragen zu Themen wie Datum, Termin, Spielplan, Modus, Regeln, Teilnehmer, Deutsche, Preisgeld, oder der Übertragung im Free-TV und Livestream? SPOX liefert Antworten.