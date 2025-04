World Cup of Darts heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Deutschland und Co. im TV und Livestream?

Auch in diesem Sommer findet der jährliche Word Cup of Darts statt. Wir versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zum Event zeigen, wo Ihr das Nationen-Turnier live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Austragungsort des diesjährigen Word Cup of Darts ist Deutschland. In der Eissporthalle in Frankfurt am Main wird das Turnier zwischen dem 27. Juni 2024 und dem 30. Juni 2024 ausgetragen.

Doch wo kann man den Word Cup of Darts im TV und Stream sehen? Wann finden die Matches statt? Und wer geht für Deutschland an den Start? SPOX klärt auf.