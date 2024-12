Darts WM 2025, Tickets: Gibt es noch Karten für die Weltmeisterschaft und was kosten sie?

Die Darts-WM gehört zu den Sport-Highlights des Jahres. Hier erfahrt Ihr, ob es noch Karten für das Spektakel gibt und was sie kosten.

Das Warten hat ein Ende. Mit der Weltmeisterschaft beginnt am 15. Dezember das wichtigste Turnier im Darts-Sport. Insgesamt 96 Spieler qualifizieren sich für das prestigeträchtige Turnier, das am 3. Januar mit dem Finale endet. Gespielt wird im legendären Alexandra Palace in London.